Giornata mondiale del turismo, i dati dell'estate 2024

Giornata mondiale del turismo oggi 27 settembre. Istituita nel 1979 dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), è stata celebrata per la prima volta nel 1980. Ma quanti italiani hanno viaggiato e quali sono state le mete preferite nell'estate 2024? Secondo i dati emersi dall’ultima analisi Coldiretti/Ixè, 38 milioni di italiani hanno trascorso almeno un giorno in vacanza, sia in Italia che all'estero, mezzo milione in più rispetto al 2023. Il mare continua a essere la destinazione di vacanza preferita. A seguire la campagna e i parchi naturali, la montagna occupa la terza posizione nelle preferenze, seguita dalle località d’arte.