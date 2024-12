Alle 19 Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via al Giubileo. Fari puntati su Vaticano e Roma. quattro le porte sante che verranno aperte, quelle delle basiliche papali più una al carcere di Rebibbia. E ad aprirla sarà ancora il Papa il prossimo 26 dicembre. Rafforzate le misure di sicurezza nella Capitale, 700 le unità delle forze dell'ordine in aggiunta a quelle già in servizio.