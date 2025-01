"Uno dei grandi risultati" sul fronte della Giustizia "è la riduzione degli arretrati in relazione anche gli impegni presi con il Pnrr". E' quanto afferma il Guardasigilli Carlo Nordio nelle comunicazioni al Senato sull'amministrazione della giustizia, aggiungendo che un "ringraziamento va alla magistratura che lavorando in modo competente, tenace e duraturo ha contribuito a farci raggiungere obiettivi fondamentali per ottenere i finanziamenti".