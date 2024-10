Influenza, vaccinazioni al via in ordine sparso

Partite in Toscana, Lazio, Lombardia, proseguiranno fino a metà ottobre, fino a inizio novembre come in Basilicata

Al via in ordine sparso nelle regioni italiane le vaccinazioni anti-influenza. Partite in Toscana, Lazio, Lombardia, proseguiranno fino a metà ottobre, fino a inizio novembre come in Basilicata. La campagna vaccinale antinfluenzale è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai sei anni compiuti; mentre la campagna anti-polmonite pneumococcica è a favore soprattutto delle persone fragili e degli anziani.