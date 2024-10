Morti sul lavoro, i dati 2021-2024: il monito di Mattarella

Il presidente della Repubblica: "La sicurezza è una priorità permanente per la Repubblica"

Sono 1.200 le vittime sul lavoro all'anno negli ultimi 10 anni. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Inail, nel solo 2023, a fronte di 585.356 denunce totali, 1041 hanno riguardato infortuni mortali. Solo nei primi 3 mesi del 2024 sono state presentate già 145.130 denunce di infortunio (+0,38% rispetto al primo trimestre 2023) e sono stati registrati già 191 decessi, rileva ancora lo studio Uil.

"La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica". Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Anmil in occasione della 74esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.