Stipendi in Italia più bassi del 2008. Secondo il Rapporto mondiale sui salari reali, pubblicato dall'organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), il nostro Paese ha subìto le perdite maggiori in termini assoluti di potere d'acquisto dei salari a partire dal 2008. Tra i Paesi a economia avanzata del G20, le perdite di salario reale sono state dell'8,7% in Italia, del 6,3% in Giappone, del 4,5% in Spagna e del 2,5%nel Regno Unito.