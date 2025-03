Discorso fiume del presidente degli Stati Uniti Donald Trump stanotte davanti al Congresso Usa, passando dai dazi all'immigrazione fino alle crisi internazionali e all'Ucraina. "Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni", ha rivendicato. Trump ha quindi annunciato che "Zelensky è pronto per l'accordo sui minerali" e che "dalla Russia arrivano segnali per la pace".