Giornata dell'Unità d'Italia, Mattarella: "Ognuno si impegni per ideali di libertà e giustizia"

In occasione del 164° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'impegno di tutti per difendere libertà e giustizia, promuovendo la pace in un contesto internazionale segnato dai conflitti. "Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia e, con essa, l’unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione, della propria identità e unità", ha detto.

In mattinata il presidente della Repubblica, la premier Giorgia Meloni e tutte le più alte cariche dello Stato si sono ritrovati all'Altare della Patria dove Mattarella ha deposto una corona al Milite Ignoto.