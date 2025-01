In questi scatti la gioia e il sollievo del momento in cui Valeria Chiappetta può di nuovo stringere tra le braccia la piccola Sofia, la figlia che era stata rapita a poche ore dalla nascita nella clinica 'Sacro Cuore' di Cosenza. Tra gli scatti condivisi dalla Polizia di Stato anche un abbraccio "forte, liberatorio", scrive l'account Instagram della Polizia, "tra mamma Valeria e Azzurra, poliziotta della questura di Cosenza". Gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti di Cosenza hanno cercato Sofia senza sosta. "Con un grande lavoro di squadra i rapitori sono stati fermati e arrestati dopo poche ore. Sofia, avvolta in una coperta e protetta dall’abbraccio dei suoi 'zii' poliziotti, è tornata a casa", scrive ancora la Polizia.