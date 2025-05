Nomine Difesa. Conserva Capo Stato Maggiore AM, Ottaviani Direttore Nazionale Armamenti

Il Consiglio dei Ministri ha nominato, su proposta del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Subentra al Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. "Esprimo le mie più vive congratulazioni al Generale Conserva, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, sono certo che saprà guidare, con dedizione e impegno, l’Arma Azzurra verso nuovi traguardi. Sempre più avanti e più in alto. Sempre 'con valore verso le stelle', per il bene e la sicurezza del Paese. Il mio grazie al Generale Goretti per il prezioso servizio reso alla sua amata Aeronautica Militare e al Paese" ha dichiarato il Ministro Crosetto. Contestualmente, è stato nominato l’Ammiraglio di Squadra Giacinto Ottaviani Direttore Nazionale degli Armamenti. “Congratulazioni all'Ammiraglio Ottaviani. La sua nomina rientra nel più ampio processo di riorganizzazione della Difesa, segno di una significativa evoluzione e crescita in atto. Sono certo che, grazie alla sua dedizione, visione strategica e senso di responsabilità, saprà ricoprire questo incarico con impegno e spirito di servizio, contribuendo ad imprimere una spinta decisiva, oggi più che mai necessaria, all’efficienza e prontezza del nostro sistema di difesa. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro", ha concluso il Ministro.

Il Gen. Luca Goretti, prima della successione è stato audito presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati per riferire in merito al suo incarico e alle linee strategiche che caratterizzeranno l’AM nei prossimi anni. Nel suo intervento ha evidenziato l’espansione del dominio operativo verso lo spazio: “un ambiente sempre più congestionato e sempre più competitivo con l’affermarsi di un mercato spaziale commerciale globale con ricadute anche sulla sicurezza delle infrastrutture”. Il Gen. Goretti ha inoltre confermato tra i pilastri della strategia dei prossimi anni dell’aeronautica Militare italiana il Global Combact Air Program (GCAP), il progetto per lo sviluppo di caccia di sesta generazione che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone.

Link al video dell’audizione.