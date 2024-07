Non c’è transizione senza innovazione

I-Com, l’Istituto per la competitività ha organizzato un convegno pubblico dal titolo “L’innovazione strada maestra per la sostenibilità e la transizione” per analizzare lo stato dell’arte della transizione energetica in chiave di innovazione e sostenibilità. Sul palco si sono alternati rappresentati di istituzioni, associazioni di categoria e aziende del settore energetico e utilities che hanno dato vita a diversi panel di discussione su altrettanti macro-temi: decarbonizzazione, mobilità, partecipazione, ruolo del consumatore finale di energia. Nella fase iniziale dei lavori, sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio I-Com sull’Innovazione Energetica (Innov-E).

