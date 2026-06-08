circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova nomina al vertice di Armaereo

08 giugno 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Su proposta del Ministro della Difesa, il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha nominato il Generale Ispettore Capo dell’Aeronautica Militare, Luca De Martinis come nuovo Direttore di Armaereo, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, all’interno della Direzione Nazionale degli Armamenti. “Esprimo le mie congratulazioni al Generale De Martinis per la sua nomina. Sono sicuro che saprà ricoprire questo incarico con impegno, professionalità e spirito di servizio, nell’interesse del Paese. Ringrazio il suo predecessore, il Generale Lupoli per la dedizione e il servizio reso alla Difesa”, ha detto il Ministro Crosetto.

CTA

Link al comunicato della Difesa

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nomina Armaereo Difesa Aeronautica Militare
Vedi anche
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza