Nuova nomina al vertice di Armaereo

Su proposta del Ministro della Difesa, il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha nominato il Generale Ispettore Capo dell’Aeronautica Militare, Luca De Martinis come nuovo Direttore di Armaereo, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, all’interno della Direzione Nazionale degli Armamenti. “Esprimo le mie congratulazioni al Generale De Martinis per la sua nomina. Sono sicuro che saprà ricoprire questo incarico con impegno, professionalità e spirito di servizio, nell’interesse del Paese. Ringrazio il suo predecessore, il Generale Lupoli per la dedizione e il servizio reso alla Difesa”, ha detto il Ministro Crosetto.

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