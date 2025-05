Nuovi programmi per l’implementazione della Difesa all’esame del Senato

La Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha avviato l’esame in sede consultiva primaria dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020 e SMD 37/2021, che prevede la progressiva implementazione di suite operative “Multi-Missione, Multi-Sensore (MMMS)” su Piattaforma condivisa Gulfstream G550 “Green” base JAMMS. Nel corso dell’illustrazione del provvedimento, la relatrice, Sen. Pucciarelli (Lega) ha ricordato che il programma in oggetto ha un arco temporale decennale (2024-2034), rappresenta la prosecuzione dei già avviati programmi per il raggiungimento della piena capacità di missione (Full Mission Capable – FMC) in diversi segmenti strategici di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio tattico-operativa, supporto decisionale, comando e controllo multi-dominio, protezione elettronica, per il raggiungimento degli obiettivi di forza nazionale e NATO. La relatrice ha inoltre ricordato che l’obiettivo del programma è portare la flotta di velivoli Gulfstream G550 giù in uso all’Aeronautica Militare al completo standard operativo FMC, tramite installazione di speciali suite di sensori per la caratterizzazione dello scenario operativo. L’onere finanziario previsto per il programma è stimato in 1.632,1 milioni di euro. Al termine della relazione, è stata avviata la discussione con intervento del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Perego di Cremnago, che ha dato conto delle peculiarità della suddetta piattaforma, la cui implementazione è stata avviata già dal 2020, mentre il Sen. Alfieri (PD) ha chiesto chiarimenti in merito alle caratteristiche e ai Paesi di provenienza dei sensori di cui si fa riferimento nel testo del provvedimento.

Link: Schema decreto Ministeriale