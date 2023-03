Lunedì Pazienza e costanza saranno gli alleati di questo periodo. Muovetevi con prudenza e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, siete stimati e la vostra figura professionale è al sicuro. Ormoni ballerini!

Martedì La tua iniziativa può portarti lontano ma una critica di un superiore potrebbe farti dubitare delle tue capacità. Provando a rendere le cose più facili o più efficienti rischi di capitolare all'impazienza.

Mercoledì C'è così tanto che vorresti fare per gli altri in questo momento, ma puoi realisticamente non riuscire in tutto nelle 24 ore del giorno, anche se ti senti molto ottimista quando si tratta delle tue capacità.

Giovedì La famiglia disturba la tua pace personale, sia coinvolgendoti in attività divertenti sia distraendoti dai tuoi impegni. Potrebbe anche assecondarti troppo impedendoti di stare in piedi sulle tue gambe.

Venerdì In questo momento hai tanti pensieri ma i tuoi amici e la tua famiglia si preoccupano per te e vorrebbero sapere come stai. Prenditi un momento per aggiornare le persone che ti stanno a cuore, evitando di dominare la conversazione.