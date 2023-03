Oggi il quadro astrale vi sorride e Mercurio in particolare vi rende dei buoni affaristi. E' il momento di azzardare con le nuove idee e di dar vita ai nuovi progetti. In amore avrete bisogno di complicità.

Il lungo rallentamento degli affari imposto da Mercurio non è più un problema, grazie a Giove favorevole. Notizie da fuori arriveranno a darvi gioia e perché no, qualche soldo nel conto corrente!

Venerdì

Da domani inizia un periodo particolare che si protrarrà per tutto il fine settimana. Avete delle preoccupazioni per ciò che riguarda la vostra economia, per cui tenderete ad isolarvi per riflettere sul da farsi, non permettete, però, ai vostri problemi di interferire nei sentimenti. L'oroscopo consiglia: tenete duro, verso la fine del mese riuscirete a recuperare!