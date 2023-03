Professionalità e perseveranza garantiscono risultati proficui per tutte le attività. Qualcuno potrà ricevere una buona notizia per un concorso svolto, è il vostro periodo fortunato!

Tanta energia e tante intuizioni fortunate, oggi siete concreti e pieni di idee creative, non ce ne sarà per nessuno. Non stancatevi e praticate sport per riequilibrare corpo e mente!

Sabato - Domenica

Le stelle ti invitano a stare attento a come parli e a ciò che dici, soprattutto sul posto di lavoro. Anche se probabilmente dovresti ricevere una promozione, non dirlo subito a tutti o rischi di inimicarti qualcuno. Vi verranno in mente progetti interessanti, non svelate i vostri programmi, potrebbero rivelarsi vincenti, specialmente se si tratta di commercio. La nutella al posto della tisana potrebbe essere una buona idea ma non per il peso forma!