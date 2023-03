Sagittario

Precisi e stakanovisti, non vi tirate indietro di fronte agli impegni e alle responsabilità e la vostra figura professionale ci guadagnerà. Non stancatevi troppo e trovate il modo di rilassarvi!

Un'osservazione brusca, che non ti aspettavi, da parte di qualcuno per cui nutri ammirazione potrebbe causare un duro colpo alla tua autostima. Anche se le parole possono ferire, è probabile che tu ti sia trovato semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Giovedì L'indolenza e l'apatia ti potrebbero condizionare negativamente oggi. Probabilmente hai più cose da fare di quante ne vorresti o semplicemente non ti senti in grado di portare a termine la tua routine per mancanza di energia.

Venerdì Oggi hai tanta energia positiva ma assicurati di non convincere te stesso e gli altri ad aspettare qualcosa che non può accadere. Gestire le aspettative dall'inizio aiuterà a prevenire lo stress alla fine della giornata.

Sabato - Domenica

Ancora confusi e perennemente in fermento. Giove consiglia di assumersi le responsabilità di una scelta importante per i sentimenti. Basta, via i dubbi e le cose cambieranno a vostro favore! Gli affari stanno migliorando e questo vi rende sereni. Gli astri favoriscono i cambiamenti, valutate bene però la scelta. Giornata promettente per l'amore, l'emozione potrà essere dietro l'angolo, si riparte!