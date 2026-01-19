Palazzo Chigi, riassetto delle deleghe: Fazzolari assume la guida della resilienza critica (CER)

Con l'entrata in vigore del Dpcm del 16 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 gennaio, il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari assume ufficialmente le deleghe sulla resilienza dei soggetti critici (CER), precedentemente in capo al Sottosegretario Alfredo Mantovano. Quest'ultimo, pur cedendo il coordinamento sulla protezione fisica delle infrastrutture strategiche, mantiene la carica di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, conservando il controllo sui Servizi Segreti (DIS, AISE e AISI) e sulla gestione delle crisi cyber. La redistribuzione mira a una maggiore specializzazione ed efficienza dei ruoli: a Fazzolari spetta ora il compito di guidare l'attuazione della Direttiva UE 2022/2557 (CER), garantendo che i settori vitali come energia, trasporti e sanità siano protetti da sabotaggi e disastri naturali attraverso un raccordo diretto con i ministeri operativi. In questo scenario del 2026, la mossa del Governo punta a separare la gestione dell'intelligence pura dalla supervisione normativa e amministrativa della resilienza nazionale, assicurando una risposta più rapida e coordinata alle minacce ibride.

Dpcm 16 dicembre 2025