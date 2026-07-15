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Buoro (SIBioC). 'medicina di laboratorio guida decisioni cliniche e punta su informazioni più chiare per medici e pazienti'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La medicina di laboratorio è fondamentale in tutte le decisioni cliniche, perché supporta diagnosi e cure in ogni ambito della medicina".  Così Sabrina Buoro, presidente della SIBioC, Società italiana Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica Medicina di laboratorio,  intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, in collaborazione con Adnkronos, dedicato al confronto sui grandi temi della salute e della sanità italiana. Buoro sottolinea come oggi il settore stia cambiando approccio: "non si tratta più solo di produrre dati – spiega - ma di fornire informazioni clinicamente utili, chiare e integrate nei referti. L'obiettivo è migliorare la comunicazione con il medico e rendere il referto più comprensibile anche per il paziente, che ne è il legittimo proprietario. In questa direzione nasce anche Lab Test Online, portale certificato dalla società scientifica che offre informazioni affidabili e accessibili sulle analisi di laboratorio".

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