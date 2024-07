Pnrr, a che punto sono traguardi e obiettivi?

Per fornire un quadro aggiornato dei progressi nell’attuazione di quanto previsto dal Pnrr, il Servizio Studi della Camera ha pubblicato il dossier aggiornato di monitoraggio dell’attuazione del Pnrr con l’indicazione di traguardi e obiettivi raggiunti al 30 giugno 2024. Parallelamente, il Ministero per gli Affari europei ha reso noto la quinta relazione sullo stato di attuazione del Pnrr. Nel dettaglio, vengono riportati investimenti e riforme attuati nel primo semestre dell’anno. Ricordiamo che l’Italia ha sinora ottenuto 102,5 miliardi di euro cifra che corrisponde al 53% della dotazione del Piano, superando in questo la media dei Paesi UE. Inoltre, con la richiesta di pagamento della sesta rata del Piano, presentata il 28 giugno, il Paese ha dimostrato il raggiungimento dei traguardi sinora indicati. Analizzando invece l’ambito della quinta rata del Pnrr sono stati raggiunti 53 obiettivi di cui 23 milestone e 30 target, relativi a 14 diverse Amministrazioni, con particolare riferimento a tematiche quali transizione verde, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile, digitalizzazione delle PA e altro ancora. Nel dettaglio, gli obiettivi raggiunti nei primi sei mesi del 2024 riguardano in 34 casi la Missione 1, che comprende tematiche legate a digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Sono invece 13 gli obiettivi raggiunti relativi alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 2 obiettivi per la Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, 3 obiettivi riguardano la Missione 4 e uno ciascuno riguardano le Missioni 5 e 6. Per la sesta rata è previsto il raggiungimento di 37 obiettivi, di cui 27 milestone e 10 target, afferenti a 17 diverse Amministrazioni e riguardano riforme e investimenti strategici per migliorare la competitività e la sostenibilità del Paese.

