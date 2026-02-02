PNRR, cabina di regia su interventi in comuni, città metropolitane e province

Sotto la presidenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, si è riunita la Cabina di regia PNRR si è riunita a Palazzo Chigi, con la partecipazione di rappresentanti di Ministeri, ANCI, UPI e UNCEM. L’incontro ha riguardato la fase conclusiva degli interventi affidati agli enti locali, che gestiscono circa 85.000 progetti per un valore di 30 miliardi. Sono stati discussi i termini di chiusura dei lavori, le scadenze di rendicontazione e la documentazione necessaria per certificare il raggiungimento degli obiettivi. Foti ha ricordato l’istituzione, dal 2024, delle Cabine di coordinamento presso le Prefetture, fondamentali per supportare gli enti territoriali. È stato inoltre attivato un tavolo permanente per affrontare temi trasversali e fornire soluzioni operative condivise. Nei prossimi mesi, tutte le Amministrazioni coinvolte dovranno completare le rendicontazioni e collaborare alle verifiche europee. Il Ministro ha, tra l’altro, sottolineato l’importanza di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione in questa fase decisiva del Piano.

Il comunicato del Governo