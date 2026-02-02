circle x black
Cerca nel sito
 

PNRR, cabina di regia su interventi in comuni, città metropolitane e province

02 febbraio 2026 | 13.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sotto la presidenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, si è riunita la Cabina di regia PNRR si è riunita a Palazzo Chigi, con la partecipazione di rappresentanti di Ministeri, ANCI, UPI e UNCEM. L’incontro ha riguardato la fase conclusiva degli interventi affidati agli enti locali, che gestiscono circa 85.000 progetti per un valore di 30 miliardi. Sono stati discussi i termini di chiusura dei lavori, le scadenze di rendicontazione e la documentazione necessaria per certificare il raggiungimento degli obiettivi. Foti ha ricordato l’istituzione, dal 2024, delle Cabine di coordinamento presso le Prefetture, fondamentali per supportare gli enti territoriali. È stato inoltre attivato un tavolo permanente per affrontare temi trasversali e fornire soluzioni operative condivise. Nei prossimi mesi, tutte le Amministrazioni coinvolte dovranno completare le rendicontazioni e collaborare alle verifiche europee. Il Ministro ha, tra l’altro, sottolineato l’importanza di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione in questa fase decisiva del Piano.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
PNRR Cabina di regia Interventi in comuni e città metropolitane Progetti Rendicontazione Documentazione
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza