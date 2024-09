PNRR e PNC: il Disegno di legge per l’istituzione della Commissione di controllo

Presentata in Senato la proposta di istituzione di una Commissione Parlamentare per l’indirizzo, la vigilanza e il controllo dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC). Tale Commissione dovrà garantire gli aspetti di trasparenza, efficacia e di responsabilità nella gestione dei fondi e dei progetti associati al PNRR. La proposta dovrà passare l’esame anche in sede consultiva delle seguenti commissioni: Affari Costituzionali, Giustizia, Politiche UE, Finanze, Industria, Questioni regionali. Il Disegno di legge indica, tra l’altro, la composizione della Commissione che dovrebbe essere composta da 12 senatori e 12 deputati nominati dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero di componenti dei Gruppi Parlamentari, scelti anche sulla base delle specificità dei compiti assegnati dalla Commissione stessa. Altri articoli riguardano l’organizzazione interna e le spese per il funzionamento quantificate, al momento, in un massimo di 50 mila euro per il 2024 e 100 mila euro per ciascuno degli anni successivi.

Per approfondire