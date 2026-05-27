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Ottant'anni della Repubblica, presentato a Mattarella il francobollo commemorativo

27 maggio 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946, con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ė questa l'immagine riprodotta nel francobollo commemorativo emesso per celebrare la ricorrenza del 2 giugno che quest'anno coincide con l'ottantesimo anniversario della Repubblica, presentato questa mattina al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dalla sottosegretaria con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, dall'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, e dall'amministratore delegato dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Michele Scioscioli.

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"Davvero molto bello, di grande significato, un'immagine diventata ormai un'icona della Repubblica", ha sottolineato il Capo dello Stato, che nel messaggio di fine anno del 31 dicembre scorso, parlando con quel manifesto sullo sfondo, sottolineò che "il segno dell'unità di popolo fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità".

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sergio mattarella 2 giugno 80 anni repubblica repubblica
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