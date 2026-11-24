Intelligenza artificiale, responsabilità umana e pace sono i temi al centro della 20esima edizione del Summit mondiale dei Premi Nobel per la Pace (World Summit of Nobel Laureates for Peace) che dal 2 al 4 dicembre sarà ospitato a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione. Oltre venti premi Nobel per la Pace e la scienza e altrettante personalità di primo piano tra pionieri dell’Ia, scienziati, filosofi, teologi, decisori politici, artisti, rappresentanti della società civile e giovani si confronteranno in un percorso di declinazione dell'IA per la pace su algoretica, capacità di agire, futuri possibili. Tra i protagonisti annunciati figurano José Ramos-Horta, Óscar Arias, Shirin Ebadi, Kailash Satyarthi, Giorgio Parisi, Tim Berners-Lee, Stuart Russell e Kate Crawford. Il Summit mette in dialogo la visione umanitaria di chi si batte per la pace e i diritti con la ricerca scientifica e tecnologica, nella prospettiva di un nuovo umanesimo che mantenga la persona al centro dell’innovazione. Il filo conduttore è l’agency: la capacità umana di scegliere, assumersi responsabilità e conservare autonomia di giudizio anche di fronte a sistemi sempre più avanzati. "L’intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma non sarà la tecnologia, da sola, a decidere quale futuro costruiremo. È una responsabilità che appartiene a tutti noi. Con questo Summit vogliamo andare oltre la riflessione e contribuire a trasformare idee e conoscenze in proposte capaci di orientare il progresso verso la pace e lo sviluppo umano", dichiara Ekaterina Zagladina, Presidente del World Summit of Nobel Peace Laureates.

Il programma alterna sessioni plenarie, sette 'thematic tracks' di approfondimento, e le 'sparkling discussions', incontri di lavoro su invito finalizzati a elaborare appelli all’azione. L’ingresso al Summit è libero e gratuito. Il 2 dicembre, si apre con la cerimonia inaugurale con i Premi Nobel e gli altri protagonisti dell’evento e comprende la consegna del Peace Summit Award. Con 'Opening & Frames', la giornata prosegue in un confronto sui temi della pace e dell’intelligenza artificiale, della creatività umana, della trasparenza e dello Stato di diritto. Il 3 dicembre, 'Dialogues & Bridges', la discussione riguarda governance globale e sicurezza, lavoro e giustizia economica, partecipazione democratica ed equità tra le generazioni. Il 4 dicembre, nella giornata di chiusura del Summit, 'Legacy & Launch', il dialogo affronta il discernimento umano, la fiducia e l’informazione come bene comune, la cura e l’IA nella sanità, l’educazione e lo sviluppo umano integrale. Alla cerimonia conclusiva sarà presentata la Dichiarazione finale dei premi Nobel e quella dei giovani.

Ad affiancare i lavori all’Auditorium della Conciliazione, alla Luiss si svolge il programma di Peace Empowerment dedicato ai giovani, che prende il via il primo dicembre con workshop e incontri con i Nobel. L’evento vede anche la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. "Un evento di portata straordinaria come è il Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace esprime valori elevati che non possiamo non sentire affini all’essenza del nostro brand. Volvo ha nel rispetto della Persona e nella ricerca del benessere degli individui il fine ultimo della propria azione, dichiara Michele Crisci, Presidente Volvo Cars Italia, Main Partner del Summit.

Il World Summit of Nobel Laureates for Peace (Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace) viene creato per la prima volta nel 1999, con la prima edizione tenutasi a Roma il 21 e 22 aprile 1999. L'iniziativa nacque su impulso di Michail Gorbacëv (ex presidente dell'Urss e Premio Nobel per la Pace nel 1990) e della sua Fondazione, con il supporto della Città di Roma