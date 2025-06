Lutto per l'ex parlamentare 5 stelle Alessandro Di Battista. Con un post su Instagram, in cui ha condiviso una foto di famiglia, ha annunciato la morte del padre, Vittorio Di Battista, a Roma. "È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto. Ho preso da lui tutto quello che andava preso e lo porterò sempre con me. A testa alta e con un nodo in gola", ha scritto.

Poi qualche parola per ringraziare il personale sanitario, che si è preso cura di lui: "Ringrazio i medici e gli infermieri dell’ospedale Sant’Andrea (ospedale Sant’Andrea, non Azienda ospedaliera Sant’Andrea). Sono eroi della sanità pubblica che non so a volte come facciano a resistere in determinate condizioni. Ringrazio in particolare il Dottor Giusti, un Medico vero, un uomo che è stato capace di unire competenza, impegno, sincerità e umanità. Non lo dimenticherò mai".

Di Battista ha anche voluto ringraziare tutte le persone che gli hanno fatto le proprie condoglianze tramite i social network. "Vi ringrazio tutti. Davvero. Di cuore. È tosta ma l’affetto aiuta. Sono grato alla vita comunque anche per il papà così tosto che mi ha dato". I funerali si terranno a Roma, lunedì 23 giugno alle 10.00 a Santa Chiara (Piazza dei Giuochi Delfici).