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Amministrative, Schlein: "Centrosinistra competitivo per politiche. Venezia? Unità non è bastata"

La leader del Pd e il commento al voto: "Buoni risultati in Toscana, positivi in Campania e Puglia, bene Mantova"

Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
Elly Schlein - Fotogramma /Ipa
25 maggio 2026 | 20.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A spoglio ancora in corso, arriva il commento ai primi risultati del voto per le amministrative 2026 della segretaria del Pd, Elly Schlein. “Nel complesso i dati confermano i buoni risultati in Toscana con le vittorie al primo turno a Prato e Pistoia e in Emilia-Romagna. Così come risultati positivi li stiamo riscontrando anche in Campania a partire da Avellino e in Puglia con la netta riconferma di Andria, su percentuali alte come accade a Mantova. Un risultato che nel suo insieme, pur con tutte le specifiche del caso trattandosi di un voto locale, conferma che quando siamo uniti come campo progressista siamo competitivi e lo saremo anche alle prossime elezioni politiche".

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"In Veneto, a Venezia - continua la dem -, sapevamo che non sarebbe stato facile dopo 11 anni di governo della destra, e l’unità di un’ampia alleanza di centrosinistra non è bastata a vincere. Ma voglio comunque ringraziare Andrea Martella per il lavoro unitario e per l’impegno messo nella campagna elettorale. In bocca al lupo e buon lavoro ai nuovi sindaci e consiglieri eletti in tutta Italia”.

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Amministrative politiche elezioni amministrative 2026 elly schlein elezioni comunali 2026
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