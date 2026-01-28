circle x black
Camera, oggi question time con i ministri Crosetto, Urso e Musumeci

Alle 15

La Camera - (Fotogramma/Ipa)
28 gennaio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si svolge oggi, mercoledì 28 gennaio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde a interrogazioni sul supporto militare all'Ucraina (Della Vedova - MISTO-+EUROPA); sulle iniziative volte ad adeguare il modello di difesa all'attuale contesto internazionale, anche attraverso lo strumento della riserva militare (Bignami - FDI).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a prevedere una responsabilità delle aziende per le violazioni commesse dai loro fornitori, al fine di contrastare fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e tutelare il marchio made in Italy nel comparto della moda (Grimaldi - AVS); sulle ulteriori iniziative per il contrasto delle crisi di impresa, anche attraverso il rafforzamento della relativa struttura ministeriale (Squeri - FI-PPE).

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a interrogazioni sulle misure urgenti e straordinarie a sostegno delle amministrazioni locali e delle famiglie colpite dall'evento franoso nel Comune di Niscemi (Caltanissetta), anche attraverso un più efficace coordinamento tra la Protezione civile nazionale e quella regionale (Rosato - AZ-PER-RE); sulle ulteriori iniziative urgenti e straordinarie in relazione all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, al fine di consolidare le zone a rischio idrogeologico e tutelare la prossima stagione turistica (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative volte a garantire il ripristino e la ricostruzione dei territori delle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpiti dalla recente ondata di maltempo, attraverso la previsione di risorse finanziarie aggiuntive (Barbagallo - PD-IDP); sugli interventi urgenti connessi agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, nonché interventi strutturali di contrasto al dissesto idrogeologico e messa in sicurezza dei territori, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste per il Ponte sullo Stretto di Messina (Morfino - M5S); sulle iniziative per lo stanziamento di congrue risorse finanziarie in relazione ai danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna (Faraone - IV-C-RE); sugli interventi di protezione civile in relazione all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna (Carrà - LEGA).

