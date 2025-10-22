circle x black
Camera, oggi question time con i ministri Giorgetti e Ciriani

Dalle 15

Giancarlo Giorgetti - (Ipa)
22 ottobre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si svolge oggi, mercoledì 22 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a ripristinare, per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali (Grippo - Az); sulle misure volte a tutelare le categorie fragili in relazione al prospettato aumento dei requisiti per il pensionamento (Guerra - Pd); sulle iniziative normative volte a prevedere, anche per il 2026, la rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi (Gusmeroli - Lega); sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag (Mari - Avs); sui tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di produzione del vino dealcolato e relativo regime fiscale (Castiglione - Fi); sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali per finalità di carattere culturale, sociale e sportivo, con particolare riferimento alla determinazione di un importo massimo del canone annuo (Pastorino - Misto+Europa); sulle ulteriori iniziative di carattere fiscale volte ad assicurare un equo accesso alla casa, in particolare per le persone giovani e a basso reddito (Lupi – Nm; sulla tassazione degli extraprofitti bancari (Silvestri - M5s); sui dati sul beneficio fiscale medio annuo derivante dagli interventi posti in essere dal Governo in favore dei lavoratori dipendenti (Bignami - Fdi).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione -rivolta al ministro della Difesa- sulle recenti affermazioni contenute in un video diffuso tramite i canali social del Presidente Trump sugli intendimenti del Governo italiano in materia di difesa e sicurezza internazionale (Boschi – Iv).

