Frecce Tricolori e Red arrows nel cielo della Capitale per salutare i sovrani britannici. Alberto Angela accompagna la coppia in visita al monumento simbolo della città

Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato in Italia e scortati dai Corazzieri a cavallo, sono giunti stamani al Quirinale accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Nel Cortile d'Onore eseguiti gli inni nazionali britannico e italiano e quindi resi gli onori militari ai due Capi di Stato.

Nella terrazza del Quirinale, cosiddetta delle Statue, i quattro hanno quindi assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori, e delle Red arrows, Pattuglia della Royal air force (Raf). Quindi la presentazione delle rispettive delegazioni nella Sala del Bronzino, lo scambio di onorificenze e i colloqui nello Studio alla Vetrata. I reali torneranno al Quirinale domani sera per il Pranzo di Stato.

Concluso l'incontro con Mattarella, Carlo e Camilla hanno lasciato il Palazzo per recarsi all'Altare della Patria, scortati stavolta dai Corazzieri in motocicletta. La coppia reale, arrivata alle 12.09 con qualche minuto di ritardo rispetto al programma, ha deposto una corona di fiori sulla tomba del Milite ignoto. Scesi dalla Bentley bordeaux, sono stati accolti dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e dal capo delle operazioni di terra dell'Esercito Gaetano Zauner.

Carlo, in completo blu, e Camilla, in abito e scarpe blu elettrici, hanno ascoltato gli inni britannico e italiano. La regina è stata poi accompagnata al centro della scalinata che conduce all'Altare della Patria, mentre il sovrano, assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, passava in rassegna i militari di diversi corpi delle Forze armate. Carlo ha poi raggiunto la consorte e si è diretto alla Tomba del Milite Ignoto accompagnato da Crosetto e dal ministro degli Esteri britannico David Lammy.

Prossima tappa, quindi, la visita al Colosseo, accolti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli dinanzi all’Arco di Costantino. I reali inglesi, per la loro prima visita di Stato nel nostro Paese, si sono incamminati a piedi nella piazza del Colosseo dove hanno incontrato alcune scolaresche di giovani studenti di scuole inglesi della capitale. Due bande musicali, quella della Brigata Sassari e la Band of the Welsh Guards, hanno aperto la loro visita, suonando, tra gli altri brani, il tema della colonna de 'Il Gladiatore', 'Azzurro’, ‘Mamma Mia’, ‘Fernando’, ‘The winner takes it all’, ‘Dancing Queen’.

Tra i presenti, accanto ad Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, il priore di Santa Francesca Romana, il giornalista, scrittore, conduttore tv Alberto Angela che accompagna Carlo III e la regina Camilla alla scoperta del luogo.