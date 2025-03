Centro, Marattin: "al via Partito liberal democratico, da oggi in campagna elettorale 2027"

“Inizia oggi la campagna elettorale per le Politiche 2027. Daremo agli italiani la possibilità di non avere né Landini Ministro del Lavoro in un governo Schlein stile anni '70, ne’ Salvini Ministro degli Interni in un governo Meloni a trazione populista sbagliata”. Lo dice il parlamentare Luigi Marattin, tra i fondatori del nuovo Partito Liberal Democratico intervenendo con l'Adnkronos a margine del lancio del nuovo soggetto politico. "L'impostazione liberal democratica è basata sulla crescita, sull'ampliamento dei diritti, delle opportunità e dei doveri individuali - spiega del Partito - La nostra sfida è questa: fra due anni e mezzo dare agli italiani la possibilità di non essere costretti in un bipolarismo che non sta funzionando più nel nostro Paese".

"Quattro associazioni diverse in un unico partito per ridurre la frammentazione insensata in questa area liberal democratica e lotteremo per avere una formazione politica unitaria e non divisa. Vogliamo metterci a disposizione di un progetto che non sia davanti all'ego - prosegue Marattin alludendo al trascorso con il Terzo Polo - E con Calenda siamo più che disposti a cercare un terreno comune per arrivare alle elezioni politiche con una offerta unitaria, dalla leadership contendibile, in cui si mette il progetto davanti a tutto il resto".

Aperti anche ad accordi con i centristi delle forze di maggioranza? "Se abbandonano l'idea di fare da supporto ai populisti di destra o sinistra sì - risponde - Se preferiscono restare con le curve ultrà che hanno già fatto troppi danni alla politica italiana, noi stavolta la partita ce la guardiamo dai distinti di gradinata e non dalle curve ultra". (di Roberta Lanzara)