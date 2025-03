Cambiano le regole per diventare cittadini italiani dopo il varo di un decreto legge da parte del Consiglio dei ministri. Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all'estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.

"Il decreto legge cambia concretamente la situazione, perché prevede che gli italo-discendenti nati all'estero saranno cittadini italiani automaticamente solo per due generazioni. Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita", dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Dunque, dalla mezzanotte tra il 28 e il 29 marzo "cambiano le regole: si diventa cittadini se si ha fino ai nonni cittadini italiani". La seconda fase di questo cambiamento "sarà realizzata attraverso due disegni di legge" che "introdurranno ulteriori e approfondite modifiche sostanziali alla legge sulla cittadinanza", aggiunge Tajani.

La nota del Cdm

''L'intervento normativo - si legge in una nota del Cdm - consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. In particolare, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine''.

Le nuove norme

''Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia. I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato). Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025''.