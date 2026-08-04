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Conte e Schlein a pranzo insieme: "Nessun problema, clima disteso"

La segretaria del Pd e il leader del M5S a tavola per fare il punto dopo gli ultimi giorni. Le parole di Conte su Ucraina e primarie, domenica, hanno aperto un caso all'interno del centrosinistra

Elly Schlein e Giuseppe Conte - (Fotogramma)
Elly Schlein e Giuseppe Conte - (Fotogramma)
04 agosto 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Elly Schlein e Giuseppe Conte a pranzo insieme. La segretaria del Pd e il leader del M5S a tavola per fare il punto dopo gli ultimi giorni. Le parole di Conte a PiazzAsiago, domenica, hanno aperto un caso all'interno del centrosinistra. "Il nodo Ucraina? Lo scioglieremo con le primarie", ha detto l'ex premier. "Così non funziona. Prima il programma e poi il candidato", la replica di Schlein. Oggi l'incontro a pranzo. Con Schlein "nessun problema personale. Oggi ci siamo visti a pranzo, lo avevamo concordato già la settimana scorsa. La dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco", ha detto Conte intercettato dai cronisti a Montecitorio. "Clima disteso. Hanno fatto il punto sui prossimi passi", riferiscono fonti del Pd.

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