Cyberattacchi, Meritocrazia Italia: "Non basta difendersi, bisogna rendere i dati inutilizzabili"

"Gli attacchi hacker che stanno colpendo Istituzioni, aziende sanitarie, banche e pubbliche amministrazioni dimostrano una verità che Meritocrazia Italia denuncia da tempo: la sola cyber security non basta più. Possiamo alzare muri digitali sempre più alti, ma, se i dati restano leggibili, chi riesce a entrare li userà. E chi li usa, colpisce persone reali, con nomi, storie, patologie, conti, abitudini. Per questo serve un cambio di paradigma. Non basta difendere i dati, ma occorre renderli incomprensibili a chi li ruba". Così in una nota Meritocrazia Italia che chiede al Governo di adottare una serie di "disposizioni urgenti: assegnare un codice personale a ogni cittadino: a ogni persona viene affidato un codice unico, personale e non reversibile, che sostituisce nome, cognome, codice fiscale, dati sanitari e dati identificativi in tutti gli archivi digitali; definire un collegamento a un microchip personale: il codice è collegato esclusivamente a un microchip personale del soggetto interessato, custodito dal cittadino stesso. Solo quel microchip, con doppia autenticazione, può ricondurre il codice alla persona reale; rendere i dati anonimi alla fonte: tutti i database pubblici e privati trattano solo il codice, mai l’identità. Anche in caso di acquisizione illecita di dati, chi li acquisisce trova solo codici scollegati, senza poter risalire ai soggetti di riferimento e a tutte le questioni di natura personale collegate a quel tipo di acquisizione; assicurare una separazione assoluta: nessun archivio può contenere insieme codice e identità. La tabella di collegamento resta solo nel microchip personale, non in cloud, non in server centrali; introdurre un obbligo per p.a., sanità, banche e gestori di servizi essenziali, di adeguamento entro 12 mesi, con sanzioni e responsabilità diretta per chi continua a conservare dati in chiaro".

"Oggi rubare un database significa avere in ostaggio le persone. Con questo nuovo sistema, rubare un database significherebbe rubare solo una sequenza di codici senza significato. Sarebbe come rubare una cassaforte senza chiave e senza combinazione: il contenuto resta inutilizzabile. È la vera applicazione del principio di pseudonimizzazione e anonimizzazione già previsto dal regolamento Gdpr, ma portato fino in fondo, con una tecnologia semplice, chiara e controllabile dal cittadino. Iniziando con queste misure urgenti, - aggiunge Meritocrazia Italia - l’Italia potrebbe dare un indirizzo all’Europa per come difendersi. Non solo attraverso una nuova sicurezza, una nuova cyber security, ma anche attraverso norme intelligenti che rendano già anonimi tutti i nostri dati. L'Italia può diventare il primo Paese che non insegue gli hacker, ma li rende inutili. Che non si limita a punire chi ruba, ma toglie valore a ciò che viene rubato".

"Meritocrazia Italia chiede al Governo di aprire immediatamente un tavolo tecnico con Garante Privacy, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese, per trasformare questa proposta in legge entro i prossimi mesi. La sicurezza non è solo un firewall. È la libertà di sapere che i nostri dati, anche se attaccati, restano nostri e solo nostri", conclude la nota.