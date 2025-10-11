circle x black
D'Alema e la foto con Putin e Kim a Pechino: "C'era l'80% dell'umanità, isolarli è da coglio..."

L'ex premier: "La maggior parte delle persone presenti nella foto proviene da Paesi democratici"

I leader presenti alla parata della vittoria a Pechino - Ipa
11 ottobre 2025 | 18.10
"Se pensiamo di isolarli siamo dei coglioni, non trovo altra definizione". Così Massimo D'Alema, alla Festa del Foglio, a proposito della foto che lo ritrae a Pechino con i partecipanti alle celebrazioni degli ottanta anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, tra cui Putin e Kim Jong-un.

"Se si sfugge alla semplificazione - afferma l'ex presidente del Consiglio - si vede che la maggior parte delle persone presenti nella foto proviene da Paesi democratici. Non hanno la visibilità di Putin e del dittatore nord coreano, ma lì c'era il presidente del Parlamento della Corea del Sud, il primo ministro dell'Indonesia, il rappresentante del governo indiano. Se li mettiamo insieme, e io mi offro per un corso di formazione professionale, se facciamo i conti di quante persone sono rappresentati lì, si tratta dell'80% del genere umano.

