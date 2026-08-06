A lanciare l'allarme, tra il serio e il faceto, sono alcuni deputati e funzionari di Montecitorio divertiti dalla scena

''C'è una dentiera in Transatlantico!''. La voce si diffonde all'ora di pranzo mentre nell'Aula della Camera è in corso il dibattito lsu un provvedimento con misure per l'agricoltura. A lanciare l'allarme, tra il serio e il faceto, sono alcuni deputati e funzionari di Montecitorio divertiti dalla scena. Sul tappeto rosso del cosiddetto Corridoio dei passi perduti (il più famoso corridoio della politica italiana, dove scorrazzano i giornalisti in cerca di notizie), ancora affollato per gli ultimi scampoli di lavori d'Aula prima della pausa estiva, spunta una dentiera o quello che sembrava, secondo il linguaggio odontoiatrico, una protesi mobile.

Che cos'è il bite dentale

E' un commesso di Montecitorio, in servizio davanti all'emiciclo, ad aver (l'ingrato) compito di raccogliere con un fazzoletto l'oggetto abbandonato da qualche onorevole sbadato e a fugare ogni dubbio: "E' un bite dentale, non proprio una dentiera...''. ''E' il segno dei tempi'', ironizza un parlamentare di lungo corso, testimone della 'scoperta'. Subito interrotto da un altro collega: E' comunque una dentiera 2.0, se non è zuppa è pan bagnato...''.

Il bite dentale è una una mascherina trasparente in resina che si inserisce tra le arcate dei denti e serve principalmente a proteggere i denti dal bruxismo (il digrignamento notturno) e a rilassare i muscoli della masticazione.

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