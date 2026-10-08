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Legge elettorale, Barzotti in aula con il figlia piccola per seguire Conte

La deputata ha seguito i lavori in piedi e con la figlia tra le braccia, scegliendo una posizione laterale ma a poca distanza dai banchi M5s

Valentina Barzotti in Aula con la figlia piccola - (M5S)
Valentina Barzotti in Aula con la figlia piccola - (M5S)
08 ottobre 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Valentina Barzotti in Aula con la figlia piccola, tenuta in braccio mentre segue l'intervento di Giuseppe Conte. La deputata del Movimento 5 Stelle ha scelto di portare con sé la bambina alla Camera, sistemandosi in una zona più defilata dell'emiciclo ma a poca distanza dai banchi del gruppo pentastellato.

La scena si è verificata durante i lavori parlamentari di Montecitorio, in una giornata particolarmente intensa per la Camera, impegnata nell'esame della riforma della legge elettorale.

La deputata del M5S, eletta alla Camera nella XIX legislatura, è componente della Commissione Lavoro pubblico e privato e del Comitato per la legislazione.

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M5S deputata M5S figlia in braccio legge elettorale
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