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E' morto Gianclaudio Bressa, da sindaco di Belluno a parlamentare Ulivo e Pd

E' stato sottosegretario agli Affari regionali e Autonomie in diversi governi di centrosinistra

Gianclaudio Bressa - (Foto dal sito del Senato)
Gianclaudio Bressa - (Foto dal sito del Senato)
18 maggio 2026 | 18.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto improvvisamente Gianclaudio Bressa, 70 anni, parlamentare bellunese più volte eletto nelle liste dell'Ulivo e del Pd nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige. Viveva a Firenze ed è stata una delle due figlie a trovarlo esanime in casa. Bressa aveva iniziato il suo impegno politico nella Dc, è stato sindaco di Belluno e poi a lungo parlamentare dell'Ulivo e del Pd. E' stato sottosegretario agli Affari regionali, alle Autonomie speciali e alle minoranze linguistiche di diversi governi di centrosinistra e presidente della Commissione dei Sei, organo paritetico della provincia di Bolzano incaricato di elaborare le disposizioni di attuazione dello Statuto di Autonomia.

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"Esprimo a nome mio e di tutta la comunità democratica il più profondo cordoglio per la scomparsa di Gianclaudio Bressa, già parlamentare del Pd, la cui autorevolezza e competenza erano riconosciute ovunque, così come il suo impegno nelle istituzioni, nelle battaglie parlamentari e di governo a difesa delle Autonomie - ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein - Voglio ricordare anche la passione che lo ha animato quando è stato sindaco di Belluno e poi sempre attento ai problemi dei territori. Gianclaudio lascia in tutte e tutti noi il ricordo di una persona corretta, generosa e intellettualmente onesta. Ci stringiamo ai suoi familiari e a quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e frequentarlo".

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