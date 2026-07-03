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Wimbledon, Kate Middleton 'bigliettaia' per un giorno - Video

03 luglio 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stupore fra i tanti appassionati di tennis in fila a Wimbledon. La principessa Kate Middleton ha infatti sorpreso gli appassionati di tennis in coda nella 'queue' inglese e addirittura vendendo lei stessa alcuni biglietti per assistere alle partite del torneo sull'erba più noto del mondo. Nel video diffuso da Kensington Palace, si vede la principessa del Galles, patrona dell'All England Lawn Tennis Club, che saluta il pubblico in coda e posa con loro. Poi a sorpresa si dirige verso la biglietteria e, Pos alla mano, vende alcuni ticket. E si scusa anche per essere lenta.

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