Secondo Consorzio Opinio Italia per Rai. Instant poll Swg-Tg La7, Bucci 46-50% Orlando 45-49%

Urne chiuse alle elezioni regionali in Liguria. E' partito lo spoglio delle schede in attesa dei dati definitivi dell'affluenza. Affluenza che ieri sera era al 34,68% in calo rispetto alle precedenti consultazioni del 2020 (39,80%).

Exit poll

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai è avanti il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Marco Bucci con il 47-51% sul candidato di centrosinistra Andrea Orlando con il 45,5-49,5%, con una copertura del campione del 92%. A seguire Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) tra lo 0,0 e lo 2%.

Secondo gli instant poll a cura di Swg per lo 'Speciale Tg La7 elezioni Liguria' Marco Bucci è tra il 46 e il 50% mentre il candidato di centrosinistra Andrea Orlando è tra il 45 e il 49%. Altri candidati sono tra il 4-6%. Copertura dell'85%.