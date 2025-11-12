circle x black
Elezioni regionali e comunali, 16 impresentabili candidati in Puglia, Veneto e Campania

L'annuncio della presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo dopo i controlli

Schede elettorali - Fotogramma /Ipa
12 novembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
Sono 16 i candidati alle prossime elezioni regionali, in Puglia, Veneto e Campania, e nei quattro Comuni sciolti al voto, ovvero Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro (Vibo Valentia), Capistrano (Vibo Valentia), risultati, dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare Antimafia, in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha comunicato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo nell’ambito della seduta della Commissione riferendo l’esito dei tradizionali controlli sui cosiddetti 'impresentabili'. In particolare sono finiti nel mirino otto candidati alle regionali e otto candidati alle comunali.

