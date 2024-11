In Emilia Romagna Michele De Pascale, candidato del campo largo, avanti sulla candidata di centrodestra Elena Ugolini. In Umbria l'uscente Donatella Tesei sfida Stefania Proietti. Affluenza in netto calo in entrambe le regioni

Urne chiuse alle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Umbria. Gli elettori sono stati chiamati al voto ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. In corso lo spoglio. L'affluenza per entrambe le regioni era ieri in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Emilia-Romagna

Quando sono state scrutinate 374 sezioni su 4.529 alle elezioni regionali in Emilia Romagna, secondo i dati del sito Eligendo, il candidato del campo largo Michele De Pascale è avanti con il 55,14% seguito dalla candidata del centrodestra Elena Ugolini al 41,88%. Federico Serra (Emilia-romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro) è all'1,82% mentre Luca Teodori (Lealtà coerenza verità - Luca Teodori) è all'1,16%.

La segretaria del Pd è intanto arrivo al comitato elettorale di De Pascale a Bologna. Lo apprende l’Adnkronos da fonti del partito. La segretaria dovrebbe giungere al comitato insieme a De Pascale, la cui vittoria è ormai data per certa.

Umbria

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni regionali dell'Umbria, la candidata del campo largo Stefania Proietti è al 48,5% mentre la presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei è al 48,3%. Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare e Alternativa riformista Rizzo presidente) è all'1,1%. Copertura del campione 7%.

Affluenza

Affluenza in calo di oltre 12 punti alle elezioni regionali in Umbria. Secondo i dati riportati dal portale Eligendo, è andato alle urne il 52,30% degli elettori rispetto al 64,69% delle precedenti elezioni. Secondo i dati rilevati al termine delle operazioni di voto, provincia di Perugia i votanti sono stati il 53,02% degli aventi diritto mentre alle precedenti elezioni avevano votato il 65,03% (-12,01); in provincia di Terni il 50,6% mentre alle scorse consultazioni aveva votato il 63,74% (13,58). Sono stati chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024.635 in quella di Terni. Nel 2019 in Umbria ha votato il 64,69 % degli aventi diritto, erano stati chiamati al voto 703.596 elettori.

E' stata invece del 46,42% l'affluenza definitiva in Emilia Romagna. Secondo i dati pubblicati sul sito Eligendo, nelle 4.529 sezioni ha votato il 46,42%, in netto calo di oltre 21 punti rispetto alla precedente tornata elettorale quando votò il 67,67%. Nello specifico, fa sapere l'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 41,49%, Parma 42,70%, Reggio Emilia 45,44%, Modena 47,20%, Bologna 51,67%, Ferrara 43,14%, Ravenna 49,72%, Forlì-Cesena 45,50%, Rimini 40,73%.

Nella scorsa tornata elettorale, nel 2020 l’affluenza totale alle urne era stata del 67,67% (Piacenza 62,91%, Parma 64,07%, Reggio Emilia 67,97%, Modena 69,12%, Bologna 70,94%, Ferrara 65,60%, Ravenna 69,71%, Forlì-Cesena 67,54%, Rimini 63,54%).