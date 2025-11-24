circle x black
Elezioni Regionali, Meloni: "Complimenti a Stefani e congratulazioni a Decaro e Fico"

La premier: "In Veneto vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione"

Giorgia Meloni (Afp)
24 novembre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
"Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono". Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una sua foto con il neo governatore veneto.

"Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione - aggiunge - Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare".

"Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale", conclude la premier.

