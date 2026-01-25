circle x black
Fascina: "Berlusconi uomo di pace, sarebbe stato eccellente inviato Onu per Ucraina" - Video

25 gennaio 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Silvio Berlusconi è sempre stato un uomo di pace e considerava la guerra la follia della follie. Fino agli ultimi istanti della sua vita ha lavorato per porre fine alla guerra in Ucraina, conflitto che lo turbava enormemente, e non riusciva a capacitarsi di come si potesse ancora morire sotto le armi". Questo il ricordo di Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi, a margine dell'evento milanese organizzato da Forza Italia in occasione dell’anniversario della discesa in campo del suo fondatore

"Già una volta aveva convinto Putin a non invadere la Georgia e, anche vedendolo all'opera a Pratica di Mare, sono certa, che sarebbe stato un eccellente inviato speciale dell'Onu o dell'Ue per questo tragico conflitto che, purtroppo, dopo quattro anni, ancora perdura e miete vittime". Oggi, ha aggiunto, Silvio Berlusconi "sicuramente spronerebbe la comunità internazionale, a cominciare dall'Unione europea, a promuovere una vera iniziativa diplomatica, invitando allo stesso tavolo le parti in conflitto fino al cessate il fuoco e alla firma dell'agognato accordo di pace".

