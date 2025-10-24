circle x black
Cerca nel sito
 

Fioroni: "Via gli egoismi nazionali, servono gli Stati Uniti d'Europa" - Video

24 ottobre 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"L'Europa deve saper mettere da parte preoccupazioni e egoismi nazionali per ragionare di bene comune". Così l’ex ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni a margine del convegno ‘Ripensiamo l'Europa’ a Palazzo Valentini. È importante “ricordare la straordinaria attualità di quel lascito che De Gasperi e i grandi Adenauer e Schumann hanno fatto all'Europa e al mondo: dare vita a una istituzione, quella degli Stati Uniti d'Europa, che è fonte di pace, garanzia di crescita, di sviluppo e di progresso. Purché si abbia il coraggio di portare avanti quei valori per i quali serve un'Europa con più politica”, “fare una politica di difesa estera comune, eleggere un Presidente della Commissione Europea in grado di poter operare e saper mettere da parte le preoccupazioni e gli egoismi nazionali, per ragionare di bene comune, come i fondatori dell'Europa avevano in testa”.

"In questo scenario complesso di geopolitica, dove il mondo rivive scenari sempre più crudeli e crudi di guerra e di devastazione, l'Associazione Nazionale Democratici Cristiani ha voluto ricordare la straordinaria attualità di quel lascito che De Gasperi e i grandi Adenauer e Schuman hanno fatto all'Europa e al mondo: dare vita a una istituzione, quella degli stati uniti d'Europa, che è fonte di pace, garanzia di crescita, di sviluppo e di progresso. Purché si abbia il coraggio di portare avanti quei valori per i quali serve un'Europa con più politica”.

Sul fronte della politica interna, riflettori puntati sul centrosinistra: "Sono uscito dal Partito democratico perché avevo chiara l'intenzione, legittima, della segreteria nazionale di riunire le cento sfumature di rosso. Il Pd era nato per mettere insieme l’ispirazione dei cattolici impegnati in politica, della sinistra, dei liberaldemocratici e i riformisti. Ha scelto legittimamente un'altra strada", dice Fioroni.

"Credo sia sempre più difficile, nel Pd ma anche in un duopolio con i Cinque stelle, trovare uno spazio reale per le ragioni dei tanti liberali, cattolici e liberaldemocratici che si vogliono impegnare in politica. Se pure in Toscana vota meno del 50% prima o poi si dovranno domandare il perché", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fioroni pd fioroni intervista
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza