Flash mob +Europa contro Orban a Palazzo Chigi: "Dittatore con i soldi nostri"

Magi: "Quella che oggi viene rappresentata a Palazzo Chigi non è la nostra Europa. È l'Europa di un impostore che ha ricevuto miliardi di euro in contributi dall'Unione Europea per utilizzarli nel proprio Paese, ma con l'obiettivo di annientare la democrazia in Ungheria"

Il flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi
27 ottobre 2025 | 15.36
Redazione Adnkronos
Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi contro la visita del premier ungherese Viktor Orbán, atteso per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sui cartelli esposti dagli esponenti del partito si leggono slogan come: "Dittatori con i soldi nostri", "Mettiamo il veto a Orbán", "Questa non è la nostra Europa" e "Orbán you are not welcome".

Tra i partecipanti, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che ha dichiarato ai giornalisti: "Solo poche settimane fa Orbán ha affermato che la colpa della guerra, dell'invasione russa in Ucraina, è dell'Europa. Orbán ha sempre rappresentato il governo europeo più servizievole nei confronti di Putin. Quella che oggi viene rappresentata a Palazzo Chigi non è la nostra Europa: non è l'Europa della democrazia e dello Stato di diritto. È l'Europa di un impostore che ha ricevuto miliardi di euro in contributi dall'Unione Europea per utilizzarli nel proprio Paese, ma con l'obiettivo di annientare la democrazia in Ungheria".

Il primo ministro ungherese, ha rimarcato Magi, "è l'inventore della cosiddetta 'democrazia illiberale', ed è colui che ancora oggi considera Putin, tutto sommato, un modello da seguire. Noi pensiamo che si debba manifestare contro Orbán, e soprattutto contro chi - come lui - ha fatto il maggior uso del potere di veto nel Consiglio europeo. Quel potere di veto che la presidente Meloni, pochi giorni fa in Parlamento, ha detto di apprezzare tanto, perché le piace un'Europa debole, politicamente ininfluente, a cui poter continuare ad attribuire tutte le colpe di ciò che non funziona".

