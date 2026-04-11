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Forza Italia, l'invito dei fratelli Berlusconi e di Tajani all'unità: Costa capogruppo di mediazione

24 ore dopo il vertice di Cologno Monzese, arriva il richiamo al senso di resposabilità di fronte ai malumori

Forza Italia - Fotogramma
Forza Italia - Fotogramma
11 aprile 2026 | 22.07
Redazione Adnkronos
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Ora è il momento dell'unità. Vanno messe da parte le divisioni e stop alle polemiche perché bisogna guardare al futuro e rilanciare il partito. Questo l'input che sarebbe emerso con forza ieri dal vertice fiume nella sede di Mediaset tra Antonio Tajani e i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, di fronte ai malumori emersi negli ultimi giorni sulla sostituzione di Paolo Barelli alla guida del gruppo alla Camera e il nodo dei congressi locali per il controllo del partito attraverso la sfida delle tessere.

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Un richiamo al senso di responsabilità di tutti, apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari azzurre qualificate, sarebbe arrivato anche oggi da parte della famiglia Berlusconi, d'intesa con Antonio Tajani, tramite la mediazione di Gianni Letta, per superare le resistenze di chi nel partito avrebbe continuato a esprimere riserve su Enrico Costa come nuovo presidente dei deputati forzisti, nome indicato al summit di Cologno Monzese.

Costa rappresenta un punto di mediazione e di incontro, sarebbe stato il messaggio recapitato in mattinata attraverso una serie di contatti, soprattutto telefonici, per rasserenare gli animi. Ora però bisognerà aspettare la prossima settimana per l'ufficializzazione delle dimissioni di Barelli (per il quale i boatos continuano a ipotizzare un futuro da sottosegretario nel governo Meloni ma tutto dipenderà anche dagli esiti dei prossimi contatti tra Tajani e gli alleati, in primis Giorgia Meloni). Allo stato, non è stata convocata l'assemblea del gruppo azzurro alla Camera dove bisognerà procedere alla nomina di Costa ed, eventualmente, dei suoi vice. Oltre alla exit strategy per Barelli (si starebbe studiando un modo per superare il nodo dell'eventuale incompatibilità legata alla presidenza di Federnuoto), si tratterà di risolvere la questione di tempi e modalità della nuova stagione congressuale: su questo tema, raccontano, potrebbero concentrarsi adesso i malumori.

La prossima settimana, secondo qualificate fonti azzurre, il governatore piemontese Alberto Cirio, d'accordo con Tajani, sarebbe atteso a Milano per incontrare Marina Berlusconi e per calendarizzare i congressi: si tratterebbe di verificare quali si possono fare o meno, perché l'intenzione sarebbe quella di celebrarli solo dove il partito è unitario.

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