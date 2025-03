Forza Italia, presentata interpellanza per tutelare la centralità della Borsa italiana

“Forza Italia con l’onorevole Maurizio Casasco, responsabile economico di Fi, ha presentato un’interpellanza urgente al Governo per porre la questione della centralità della Borsa di Piazza Affari a sostegno dello sviluppo del Paese''. Lo comunica in una nota Forza Italia. ''Il piano strategico del gruppo Euronext, di cui fa parte Borsa Italiana, pone interrogativi circa il mantenimento della piena funzionalità di Piazza Affari di Milano. La discussione che avverrà il prossimo venerdì alla Camera, sarà l’occasione di confronto con il Governo per garantire la piena valorizzazione dell’Infrastruttura nazionale in ottica federale europea”, si conclude nella nota.