circle x black
Cerca nel sito
 

Futuro nazionale, ricerca SocialCom: Vannacci infiamma il web, +1.400% conversazioni

Boom del generale: le conversazioni online sull'europarlamentare ed ex vicesegretario della Lega sono aumentate di 15 volte nell'ultima settimana

Roberto Vannacci - Fotogramma
Roberto Vannacci - Fotogramma
06 febbraio 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'addio del generale Roberto Vannacci alla Lega e la registrazione del nuovo soggetto politico "F uturo Nazionale" hanno letteralmente infiammato la rete. Secondo una ricerca di SocialCom, condotta con la piattaforma SocialData e presentata oggi durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, le conversazioni online sull'europarlamentare ed ex vicesegretario del Carroccio sono aumentate di 15 volte nell'ultima settimana.

I dati del boom sui social

Nell'ultimo mese (5 gennaio - 5 febbraio 2026), il dibattito su Vannacci in Italia ha generato 15 mila conversazioni e 753 mila interazioni. L'accelerazione più forte si è registrata negli ultimi sette giorni, con un incremento del 1.400% delle conversazioni e del 2.100% delle interazioni. Ogni post sul tema produce mediamente 50 tra like, commenti e condivisioni.

Nonostante l'attenzione massiccia, il gradimento degli utenti resta basso. Il sentiment è negativo all'80%. Tra le emozioni prevalenti dominano la critica (43%), la rabbia (19%) e il sarcasmo (18%). Solo una parte minoritaria degli utenti esprime stima (11%) o apprezzamento (9%) per la mossa politica.

Anche il nuovo brand politico, "Futuro Nazionale", registra numeri significativi: 9.300 conversazioni e 609 mila interazioni nell'ultimo mese. In questo caso, il sentiment negativo scende leggermente rispetto al dato personale del generale, attestandosi al 67% (2 persone su 3). Tra le emozioni legate al nuovo partito prevalgono il sarcasmo (33%) e l'interesse (25%), seguito dalla preoccupazione (18%).

Picchi di interesse, i tre momenti chiave

I picchi di interesse si sono concentrati in tre momenti chiave: il 28 gennaio, con il post "Italia, stiamo arrivando"; il 2 febbraio, in occasione dell'incontro decisivo con Matteo Salvini.

Tra i post più performanti di Vannacci, spicca quello del 4 febbraio che annuncia l'operatività di "Futuro Nazionale" (Interest Rate del 19%) e la denuncia contro la cosiddetta "macchina del fango" (IR 14%). "Il dibattito in Rete dimostra quanto la politica oggi sia sempre più legata alla dimensione emotiva e narrativa", ha spiegato Luca Ferlaino, fondatore di SocialCom, sottolineando come la costruzione dell'identità politica passi ormai inevitabilmente per la polarizzazione dei social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Futuro Nazionale Vannacci SocialMedia vannacci sondaggi roberto vannacci vannacci futuro nazionale
Vedi anche
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza