G7, Meloni: "Puglia protagonista ha fatto fare una bellissima figura all'Italia"

"Non è un caso che l'ultima ministeriale del G7 a presidenza italiana, quella sulla Salute, e voglio salutare e ringraziare tutti coloro che a Bari oggi ci stanno lavorando, come il sottosegretario Marcello Gemmato e il ministro Orazio Schillaci, perché ci siamo un po' sovrapposti, torni a svolgersi in Puglia. Quindi la Puglia è stata assoluta protagonista di un anno nel quale l'Italia è stata protagonista". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia, scherzando poi sul fatto che l'impegno è stato tanto e "ne sono contenta", ma è altrettanto ora di passare "le responsabilità ai colleghi canadesi".

"Sono fiera di aver portato in Puglia i Grandi della Terra e che ancora adesso quando incontro ai miei colleghi mi fanno i complimenti per quello che hanno visto qui in Puglia". E "questo - ha sottolineato - non è merito mio, ma è stato merito dei pugliesi, della gente della Puglia, del loro attaccamento alla tradizione che è anche innovazione della loro capacità di accoglienza, del loro orgoglio. Quindi grazie alla Puglia perché ha fatto fare una bellissima figura all'Italia".