Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri è stato contestato all'Università di Firenze. "Non ho voluto dare importanza a questa contestazione, ma voglio denunciare questo episodio di intolleranza, che ha avuto come sede la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze”. "Atteggiamento fazioso e stupido che non ha turbato i lavori del convegno" sul futuro digitale dell'Europa, organizzato dalla Fondazione Rosselli. "Non ho voluto dare importanza a questa contestazione, ma voglio denunciare questo episodio di intolleranza, che ha avuto come sede la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze" conclude.